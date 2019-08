Uitspraak zaak Jussie Smollett in oktober

Chicago eist ongeveer 130.000 dollar (117.000 euro) van de voormalige Empire-ster voor de kosten die zijn gemaakt in het onderzoek naar een vermeende aanval op de acteur. Smollett beweerde in januari dat hij slachtoffer was geworden van een racistische, homofobe aanval. Nadat er veel zaken in zijn verhaal niet bleken te kloppen, werd de acteur in maart aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. De aanklachten werden niet veel later ingetrokken.

Aankomende vrijdag wordt er mogelijk een speciale aanklager aangewezen die gaat onderzoeken hoe de zaak is aangepakt door de autoriteiten in Chicago. Een rechter oordeelde in juni dat zo’n aanklager zou worden ingeschakeld om na te gaan hoe de zestien aanklachten die de acteur aan zijn broek kreeg, na drie weken alweer werden ingetrokken. Volgens de Chicago Sun Times bestaat de kans dat Smollett na dat onderzoek nieuwe zaken ten laste worden gelegd.