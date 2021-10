Berend Boudewijn: gemis Martine voelt soms als schrikdraad

Martine overleed in mei 2019 op 71-jarige leeftijd aan de complicaties van een hersenbloeding die haar in 2015 trof. „We zijn bijna 30 jaar bij elkaar geweest. Een enorme verwennerij, al is dat misschien een beetje een raar woord om dat te gebruiken”, zei de 85-jarige Boudewijn over die periode.

„Dat gemis van iemand dat is een beetje alsof je eindexamen doet. Je voelt voortdurend iets in je maag. Dat is permanent maar zo nu en dan is het net alsof je een koe bent die verdwaald is in het weiland en tegen schrikdraad aanloopt”, zo omschreef hij zijn verdriet.

Boek

Dat schrikmoment komt Boudewijn tegen als hij zomaar „een foto of een dingetje” van haar tegenkomt. Dan is daar meteen de realisatie weer dat ze er niet meer is. „Dan is het plotseling: o ja, dat is van haar. Ze is weg. En dan is het net alsof je tegen schrikdraad aanloopt. En je weet nooit waar dat schrikdraad zit.”

Vorige week verscheen het boek Van Dit En Dat En Van Alles Wat met teksten, dagboekfragmenten en brieven van Bijl. Boudewijn selecteerde alle teksten.