Friends komt met eigen kookboek

In het boek Friends: The Official Cookbook komen allerlei recepten uit de tien seizoenen voorbij. Zo kunnen thuiskoks aan de slag met de Friendsgiving-maaltijd van Monica, de Just-for-Joey Fries, Chandlers Milk You Can Chew, de koekjes van Phoebes oma en voor de echte fans: Rachels trifle met gehakt, jam, banaan en slagroom.

Het boek is voor iedereen, zegt schrijfster Amanda Yee. Van ervaren chefs als Monica, tot foodlovers die zich herkennen in Joey.

De hitserie Friends kwam voor het eerst in 1994 op televisie. De tien seizoenen zijn nog steeds razend populair en worden in Nederland nog altijd uitgezonden op Comedy Central.