Eva Jinek presenteert talkshow vanuit Amsterdamse Gashouder

De aanleiding voor de tijdelijke verhuizing is de komst van de lichtinstallatie Sora van het Japans-Franse kunstenaarsduo Nonotak. De kijkers krijgen dinsdagavond vast een voorproefje van het kunstproject dat deze maand te zien is in de Gashouder.

In de uitzending van dinsdag wordt verder aandacht besteed aan onder meer het bezoek van premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra aan de Amerikaanse president Joe Biden.