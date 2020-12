Dotan mag optreden voor paus

,,Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoete”, laat zanger Dotan weten in een reactie. ,,Het is een van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen.”

Show do Vaticano

Grote artiesten uit Italië, maar ook internationale sterren zijn in het verleden uitgenodigd op Show do Vaticano, zoals het op Kerstavond muziekspektakel heet. Vorig jaar had Lionel Richie nog de eer, zoals in het verleden onder meer ook Whitney Houston, B.B. King, Dionne Warwick en Lauryn Hill zich gast van de paus mochten noemen. Die laatste maakte in 2003 van de gelegenheid gebruik om de katholieke kerk te bekritiseren om hoe het om ging met de misbruikschandalen.

Enige toeschouwer

Dit weekeinde vinden de opnames plaats van het concert van dit jaar. Normaal gesproken is er ook publiek aanwezig tijdens de show, maar door corona zal de paus dit jaar de enige toeschouwer zijn.

Dotan maakte vorig jaar een comeback en heeft inmiddels ook voet aan de grond gekregen in landen als Italië, Polen, Rusland, Zwitserland, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Israël en België. ,,Het is heel apart om het grootste Europese succes tot nu toe te hebben middenin een mondiale pandemie. Ik ben dankbaar dat ik een paar kansen gekregen heb om mezelf te laten zien aan miljoenen mensen”, verwijst hij naar bijvoorbeeld enkele Italiaanse tv-shows waar hij eerder dit jaar al in te zien was.