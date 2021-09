Kate Hudson voor de derde keer verloofd

Sterren

Achtergrondzangeres R. Kelly: ik zag hem de toen 13-jarige Aaliyah misbruiken

Het proces tegen R. Kelly in New York is nog altijd gaande en dat levert dagelijks details op over de dingen die de zanger volgens zijn ooggetuigen en vermeende slachtoffers gedaan zou hebben. Maandag sprak een vrouw voor de rechtbank, die zegt in 1991 seksueel misbruikt te zijn door Kelly toen ze n...