Hotemetoten op de hak genomen in ’The menu’

Doodsbang was Will Tracy toen hij jaren geleden ging dineren op een eilandje bij het Noorse Bergen. Vanuit het chique restaurant zag de claustrofobische scriptschrijver hoe het bootje dat hem had afgezet weer koers zette naar de wal. Waarna de paniek toesloeg: wat als er iets gebeurt, dan zit ik hier vast! Tracy goot zijn vrees in een scenario dat Mark Mylod verfilmde als The menu.

Wat: horror, komedie, thriller

Regie: Mark Mylod

Met: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult

Goed, de reserveringen kostten hem 1250 dollar per persoon. Maar toch is foodie Tyler zielsgelukkig als hij en zijn date Margot mogen eten bij Hawthorn, het exclusieve eilandrestaurant van de wereldberoemde chef-kok Julien Slowik. Maar de opwinding maakt al snel plaats voor onbehagen als blijkt dat alle gasten zorgvuldig zijn geselecteerd op hun ijdelheid en hebzucht. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat dit wel eens hun laatste avondmaal zou kunnen zijn.

Wat volgt is een verrukkelijke horrorsatire die niet alleen de allerrijksten op de hak neemt, maar ook de sektarische wereld van de haute cuisine. Met pincetten, spatels en pipetjes wordt in Slowiks keuken een curieus zevengangendiner bereid. Waarna de gasten – onder wie een omhooggevallen filmster, een zelfingenomen restaurantcriticus en drie arrogante tech-baasjes – een gastronomisch, maar dodelijk lesje in nederigheid krijgen.

Zo serveren scenarist Tracy en regisseur Mylod (de mannen achter de hitserie Succession) een uitzinnig eetspektakel waarin vooral Ralph Fiennes en Anya Taylor-Joy als chef Slowik en gast Margot zinderende acteerduels uitvechten. Zalige film dus, voor smulpapen én griezelfanaten.

✭✭✭✭ (4 uit 5)