Testevenementen vooral zoete belofte met bittere bijsmaak

Buitenland

President Biden vergezelt echtgenote bij ’medische ingreep’

De Amerikaanse president Joe Biden zal woensdag zijn echtgenote Jill vergezellen bij „een afspraak voor een medische ingreep” in Washington, heeft een woordvoerder van het Witte Huis dinsdag gemeld. Over het soort ingreep of eventuele klachten van de first lady werden geen mededelingen gedaan.