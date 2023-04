Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Help, mijn man is klusser’ In puinhoop levende Mark ontroert tv-kijker: ’Dat RTL dit durft uit te zenden’

In de laatste seizoensaflevering van ’Help, mijn man is klusser’ zocht moeder Els hulp voor haar uitwonende zoon Mark. Rechts presentator John Williams. Ⓒ RTL

De laatste seizoensaflevering van ’Help, mijn man is klusser’ (762.000 kijkers) was een wonderlijke. Het was nu eens geen man die achterliep met klusprojecten en die werd opgejaagd door een kijvende vrouw, maar een uitwonende zoon (27) die in een puinhoop leeft. Moeder Els is ten einde raad en slaapt niet meer door de zorgen om haar eigenwijze zoon, die volgens haar tegen een depressie aan zit.