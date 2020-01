Ondanks commotie Harry en Meghan: Catherine viert 38e verjaardag

Catherine is voor de foto gekleed in een spijkerbroek, een blauwwit geruit shirt en een lichtgrijze trui. De foto lijkt te zijn genomen bij Anmer Hall, het landhuis van William en Catherine in Norfolk. „Bedankt iedereen voor alle lieve berichten op de verjaardag van de hertogin van Cambridge”, luidt het bijschrift bij de foto.

Catherine viert haar verjaardag in huiselijke kring, met prins William en hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De verjaardagsfoto is gemaakt door Matt Porteous, die de hertogin en haar gezin vaker voor de lens heeft gehad. Hij maakte de afgelopen jaren naam met doopfoto’s van prins Louis, de verjaardagsportretten van prins George en de kerstkaarten van de familie.

Prins Charles en Camilla besteden op sociale media ook aandacht aan de verjaardag van hun schoondochter, met een reeks archieffoto’s van Catherine in functie.