Geraldine Kemper danst topless op het strand

Op de klanken van 10cc’s Dreadlock Holiday, met als decor een ondergaande zon, swingt Geraldine er lustig op los. Op het strand wordt ze bijgestaan door twee vriendinnen die, aangemoedigd door het enthousiasme van de RTL-presentatrice, eveneens soepel in de heupen zijn.

Het is niet de eerste keer dat Geraldine haar volgers trakteert op pikante content. Zo ging de 30-jarige tv-ster een aantal maanden geleden, uitkijkend op het water, volledig uit de kleren. „Queen of the world”, schreef ze destijds bij de foto waarop de achterkant van haar lichaam in volle glorie te zien is.

Voor een intieme fotoshoot voor LINDA., ruim vier jaar geleden, werd Geraldine eveneens naakt en in bed met model Kim Feenstra vastgelegd op de gevoelige plaat.