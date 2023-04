Joost Prinsen keert terug bij Met Het Mes Op Tafel

Van der Zandt nam het stokje in 2015 over van Joost Prinsen, die het programma vanaf 1997 voor zijn rekening nam. De eerste aflevering met Prinsen is maandagavond te zien. „Ik mocht vroeger dit programma presenteren en ik mag nu invallen voor Herman van der Zandt. Herman is ziek, ik wens hem beterschap maar stiekem vind ik het wel leuk dat ik even zijn plek mag warm houden”, zei Prinsen tijdens de opening van de quiz.

In het populaire spel kunnen kandidaten niet alleen winnen door hun kennis, maar ook door slim te bluffen.