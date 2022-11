Premium Het beste van De Telegraaf

Hertogin van York wordt voor het eerst weer uitgenodigd sinds teenzuigincident ’Na 30 jaar: Sarah Ferguson mag weer kerst vieren met de royals’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het is alweer dertig jaar geleden dat Sarah Ferguson mocht aanschuiven bij het kerstdiner van de koninklijke familie, maar nu is de ex-vrouw van prins Andrew eindelijk weer welkom. Sinds het beruchte teenzuigincident in 1992, wezen koningin Elizabeth en prins Philip haar keer op keer de deur tijdens de feestdagen. Maar nu Charles koning is, gaat die deur eindelijk weer open en lijkt het erop dat Sarah er deze kerst weer warmpjes bijzit met de royals!