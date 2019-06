Samuel L. Jackson ’oogt’ boos om filmposter

„Uhhhhhhh, wat de vliegende f*ck gebeurt hier???!!!”, vraagt Jackson zich hardop af als hij zijn Marvel-personage Nick Fury op twee posters naast elkaar ziet staan. Fury heeft normaal gesproken een ooglapje over zijn linkeroog, maar op de twee posters is hij te zien met bedekking over zowel zijn linker áls zijn rechteroog. Jackson voorziet zijn tirade van de hashtags ’er gaan koppen rollen’ en ’linkeroog muthafukkah’, waarmee hij verwijst naar zijn catchphrase ’motherfucker’.

Het is trouwens een druk Marvel-jaar voor de 70-jarige acteur. Zijn nieuwste film Spider-Man: Far From Home komt in juli uit, maar eerder dit jaar was Jackson als Nick Fury ook al te zien in Captain Marvel en Avengers: Endgame.