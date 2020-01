Ⓒ ANP

De afgelopen maanden waren behoorlijk roerig voor de Britse royals. Zorgde eerst prins Andrew nog voor de nodige ophef, later gooide Harry en Meghan roet in het eten met de mededeling een toekomst buiten de koninklijke familie te willen. Opmerkelijk genoeg is het nu juist Andrew die een rots in de branding blijkt voor koningin Elizabeth in deze moeilijke tijden.