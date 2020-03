Prins Harry komt in mei niet naar Nederland

Wellicht dat de hertog van Sussex volgend jaar mei of juni wel in Den Haag is. De organisatie kijkt naar de mogelijkheden om het sportevenement voor militairen die blijvend letsel hebben opgelopen dan te organiseren.

De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn het evenement, dat van 9 tot 16 mei zou plaatsvinden, te hebben moeten afblazen. „We weten dat het niet houden van de Invictus Games in mei teleurstellend nieuws zal zijn voor de hele Invictusfamilie en voor iedereen die betrokken is bij de planning en levering van de Games. We zijn zeer dankbaar voor de voortdurende steun van degenen die betrokken zijn en blijven bij de Invictus Games Den Haag 2020, en we blijven ons inzetten voor het herstel van gewonde en zieke militairen.”

Harry zou samen met Meghan bij de Invictus Games aanwezig zijn. Ook prinses Margriet, erevoorzitter van de Invictus Games 2020, zou erbij zijn.