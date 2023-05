Adidas gaat toch schoenenlijn Kanye West verkopen, deel opbrengst naar goede doelen

Het Duitse merk verbrak eind oktober de samenwerking met West na antisemitische uitspraken van de rapper. Adidas bleef zitten met een enorme voorraad Yeezy’s, voornamelijk sneakers, ter waarde van 1,2 miljard euro. Vorige week liet het concern weten de producten toch te gaan verkopen, maar een deel van de opbrengst aan goede doelen te schenken.

Vrijdag maakte Adidas bekend dat het daarbij onder meer heeft gekozen voor de Anti-Defamation League, een Joodse organisatie die zich inzet tegen antisemitisme, en het Philonise and Keeta Floyd Institute for Social Change, een instelling die wordt gerund door de broer van George Floyd en strijdt tegen systematisch racisme in de VS.

West heeft volgens Amerikaanse media nog altijd recht op 15 procent van de omzet van de Yeezy-lijn. Adidas wilde vrijdag niet reageren op vragen daarover van persbureau Reuters.