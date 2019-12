Gerard Ekdom: ’De vertrutting komt tot een absoluut hoogtepunt’

Nadat hij vorig jaar zomer overkwam van NPO Radio 2, is zijn nieuwe zender Radio 10 nooit eerder zo succesvol geweest als nu. Of de goede luistercijfers enkel te maken hebben met de komst van Gerard Ekdom (41) is misschien iets te veel eer, maar feit is wel dat waar de Utrechtse diskjockey ook achter de microfoon staat, hij altijd een garantie blijkt voor succes.

Ekdom begon in 1998 zijn carrière bij 3FM. Naast programma’s als EKDOM!, Arbeidsvitaminen en Effe Ekdom, was de radiopresentator ook te horen in Ekdom in de Nacht, dat samen met Nachtegiel van Giel Beelen deel uitmaakte van de Freaknacht.

Hans Teeuwen

„In de gemiddelde Freaknacht gebeurde er dingen die nu niet meer zouden gebeuren, denk ik”, vertelt Ekdom in een nieuwe aflevering van Podbast. „We hadden meisjes van een jaar of veertien, vijftien, zestien die gewoon hun shirt omhoog deden op de webcam. Ik dacht: oh, man... Dit is allemáál gebeurd, dit hebben we allemáál uitgezonden. Ja, dat zouden we nu niet meer doen.”

„Op een gegeven moment kon alles”, vervolgt Ekdom zijn gesprek met presentator Bastiaan Meijer. „Je was op een punt gekomen dat het niet meer uitmaakte: alle humor was goed. Hans Teeuwen had zijn hoogtijdagen. En álles kon. Niemand was meer gechoqueerd. Niemand. Van niets meer.”

Boos

Dat nam volgens de dj heftige proporties aan. „Dat ik op een gegeven moment dacht: what’s next? Is er nog íets wat ons kan choqueren? En net op dat moment hoorde je langzaam maar zeker steeds vaker: ’Nee, dat kan echt niet meer.’ En nu kun je, in verhouding met pak ’m beet veertien jaar geleden, steeds minder. Stel, je pakt een willekeurige Freaknacht uit 2007, dan denk ik: zo... wat deden we allemaal, joh? Die tijden zijn veranderd, maar dat is allemaal heel geleidelijk gegaan.”

Een goede ontwikkeling? „Ik vind dat de vertrutting langzaam maar zeker tot een absoluut hoogtepunt komt. Ik word daar ook weleens boos om, dan denk ik: ah, wat erg... Waar zijn we in teréchtgekomen? Wat zijn we aan het vertrutten? Je. mag. Niets. Meer. Maar ik denk dat dat ook een absoluut hoogtepunt bereikt, en dat neemt het wel af.”

Webcam

Overigens is Ekdom naar eigen zeggen zelf nooit echt een ’shocking’ diskjockey geweest. „Ik wilde nergens tegenaan trappen, ik wilde gewoon zorgen dat je met een goed gevoel uit de radio knalde. Dat was altijd mijn doel. Dat ik er ook gewoon zelf een goed gevoel van kreeg.”

Een ander verschil in het radiomaken, is de komst van de webcam. Waar radio-uitzendingen tegenwoordig meer weghebben van een tv-show, was daar een decennium geleden nog geen sprake van. En dat kwam veel dj’s goed uit. „Het maakte vroeger geen reet uit wat je deed, niemand zag je toch. Ik weet nog wel dat de webcam er langzaam bij kwam en er was één iemand die dat héél slecht trok. Dat was Rob Stenders, als hij binnenkwam draaide hij alle camera’s om.”