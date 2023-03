Premium Het beste van De Telegraaf

Tegenslag op tegenslag voor musicalicoon Drama met zoon overschaduwt 75e verjaardag Andrew Lloyd Webber

Hoewel Andrew Lloyd Webber korte tijd aan het Royal College of Music studeerde, is hij grotendeels autodidact. Ⓒ ANP/HH

De man die de muziek van musicals als Jesus Christ Superstar, Cats, The Phantom of the Opera en Evita componeerde, blaast deze woensdag 75 kaarsjes uit. En Andrew Lloyd Webber lijkt voorlopig nog geenszins van plan om met pensioen te gaan. De ernstige ziekte van zijn zoon overschaduwt momenteel echter alles.