Weinig kaarten verkocht concert Paul McCartney

Een onbekend aantal mensen kan niet inloggen op de site en daardoor geen kaarten kopen voor het concert, maakte organisator Mojo vrijdag bekend. „Ticketmaster is hard bezig met het opsporen van de oorzaak”, legt de woordvoerder uit. „Mensen kunnen de tickets wel in het digitale mandje stoppen maar vervolgens niet afrekenen. We snappen dat dat ontzettend vervelend is.” Het goede nieuws is overigens dat er nog genoeg kaarten beschikbaar zijn. „Er kunnen 60.000 mensen bij het optreden aanwezig zijn. We denken zeker dat er vanmiddag nog kaartjes te krijgen zijn.”

De voormalige Beatle treedt op 29 mei op in Nijmegen in het kader van zijn Freshen Up-tour. McCartney deed de afgelopen jaren meerdere malen Nederland aan.