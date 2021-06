Biografie Johan Derksen direct bestseller

In het boek schrijft Van Egmond reportages, onder meer over plekken uit Derksens jeugd, het tumult in de studio bij Veronica Inside en over de rel rond zijn grap over Akwasi en de gevolgen daarvan. Scheulderman interviewde Derksen een jaar lang met grote regelmaat.

Voor Van Egmond en Scheulderman is het hun eerste gezamenlijke nummer 1 in de Bestseller 60. Hun eerdere samenwerking, de veelbesproken biografie over Patty Brard, haalde het vorig jaar net niet.

Eerder schreef Van Egmond al meerdere bestsellers over het leven van René van der Gijp en Wim Kieft. Ook maakte hij twee boeken over het reilen en zeilen achter de schermen van Voetbal Inside, een voorganger van het huidige Veronica Inside.