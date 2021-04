Willow Smith definieert zichzelf als ’polyamoreus’

Sterren

Jay-Z: Beyoncé en ik willen onze kinderen geborgenheid bieden

Hoewel Jay-Z normaal gesproken vrij terughoudend is over zijn privéleven, was hij opvallend openhartig in een interview met The Sunday Times. Zo vertelde hij ondermeer hoe hij en Beyoncé de lockdown met hun kinderen Blue Ivy (9), Rumi en Sir (3) hebben ervaren.