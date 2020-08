Vader Spears houdt zeggenschap over Britney

De 38-jarige zangeres vroeg de rechtbank om haar tijdelijke waarnemer haar vader voorgoed te vervangen. Maar vooralsnog blijft de huidige situatie hetzelfde tot tenminste februari 2021. Dit zou blijken uit een document dat door Britney’s fans online is gezet. Het is nog niet duidelijk of dat document echt is.

Jamie Spears is sinds 2008 conservator van zijn dochter, die destijds na een publieke inzinking werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Vorig jaar nam zorgmanager Jodi Montgomery het van hem over, nadat Jamie zelf in het ziekenhuis belandde met gezondheidsproblemen.

Volgens de advocaat van Britney wil ze graag onder het juk van haar vader uitkomen, om zelf weer te kunnen beslissen over haar leven.