Elle van Rijn geef jawoord in Italië

Elle en haar Italiaanse man, Nicola, leerden elkaar een paar jaar geleden kennen via een blind date. „We hadden een gemeenschappelijke kennis. Ik had er niet zoveel verwacht, maar hij bleef maar aanhouden. Na een half jaar zei ik: toe maar dan. Toen zagen we elkaar en de vonk sprong meteen over.”

Het stel, dat samen zes kinderen heeft, is inmiddels alweer in Nederland, zo vertelt Elle aan 6 Inside. „Mijn man is naar Toronto voor werk. Ik zit alleen thuis, maar we gaan nog wel op huwelijksreis.

Voor Elle is dit haar derde huwelijk. Ze was eerder getrouwd met reclameman Victor Neyndorff en met regisseur Kaja Wolffers.