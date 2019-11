RTL stopt met reality-tv na grensoverschrijdend gedrag De Villa

Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL laat weten: „Al onze guilty pleasure-programma's worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre.”

"Van der Vorst: Ik ben me kapot geschrokken"

Volgens Van der Vorst zijn er door productiemaatschappij Blue Circle deelnemers aangespoord tot dit grensoverschrijdende gedrag. „Gisteren hebben wij voor het eerst zelf met de betrokken kandidaten gesproken. Ik ben me kapot geschrokken. Het is schokkend wat daar op locatie is gebeurd. Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen heengegaan”, aldus Van der Vorst.

De ophef rondom De Villa richtte zich op twee scènes waarin onder meer te zien was hoe een van de deelneemsters een opdringerige medekandidaat van zich af moet slaan in bed. Ze wees hem meerdere keren af, maar hij bleef haar lastigvallen.

RTL besloot vanwege de kritiek per direct te stoppen met De Villa en kondigde toen al een ’grondig onderzoek’ aan.