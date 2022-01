Dierenrechtenorganisatie PETA boos om foto Kanye West en The Game

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) vindt dat ongepast, liet Ingrid Newkirk weten aan Billboard. „De foto doet denken aan de apen die PETA vaak heeft gevonden op vleesmarkten over de hele wereld”, zei de president van de dierenwelzijnsorganisatie. „Het zijn ook wezens en ze zijn niet gemaakt om voor welk doel dan ook te misbruiken. Niet in laboratoria, dierentuinen, films of vleesmarkten.”

Op Twitter kwam PETA zaterdagavond ook nog met een statement: „Het verontrustende beeld van een gevilde aap dat Kanye West deelde, herinnert ons eraan dat er geen echt verschil is tussen mensen en andere dieren. Hun leven is niet gemakkelijk als we ze misbruiken en vermoorden voor voedsel, experimenten, kleding of entertainment.”

Met de foto kondigden Kanye West en The Game hun single Eazy. Die is zaterdag uitgekomen en beschikbaar gekomen op de streamingdiensten. Zowel West als The Game hebben nog niet gereageerd op de klacht van PETA.