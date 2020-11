Glennis Grace blijft zwak houden voor ex

Glennis maakte vorige week bekend dat haar relatie na drie jaar is gestrand. Ze zijn inmiddels twee maanden uit elkaar, maar het is op momenten nog steeds lastig. „Het gaat wel weer de goede kant op”, zei de zangeres. „Maar ik ben doodziek ervan geweest en dat ben ik bij tijd en wijle nog steeds. We hadden wel iets heel moois. Ik blijf altijd wel een zwak voor hem hebben.”

Haar verdriet over de breuk kon Glennis stoppen in haar nieuwe single Geen traan. Het oorspronkelijk in het Engels geschreven nummer kreeg de zangeres aangeboden toen ze middenin de relatiecrisis zat. „Het was mijn verhaal”, blikte ze terug. „Het kon geen toeval zijn. Ik was helemaal niet van plan om iets op te nemen, maar het heeft zo moeten zijn.”

Glen Faria maakte een Nederlandse tekst van het nummer. Maar mogelijk komt er toch nog een Engelse versie, vertelde Glennis. Ook zit er een nieuw album aan te komen. „Ik ga eerst met singles beginnen, heel veel singles droppen en vanuit daar komt een album.”