Led Zeppelin-legende Jimmy Page (76) overweegt comeback

„Toen we voor het eerst in lockdown gingen, dacht ik: ’Oké, dit is het moment om erover na te denken om ooit terug te keren en op te treden’”, vertelt Page aan GQ magazine. Hij benadrukt dat het annuleren van concerten over de hele wereld om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn overtuiging heeft gesterkt dat ’muziek niets betekent zonder live optredens’.

„Het is zo’n trieste en wanhopige tijd. Wat dit virus internationaal heeft gedaan met gezinnen, de kunsten en alles wat we liefhebben en ons dierbaar is, de hele concertsituatie... Het baart me zorgen. Ik zal nooit in mijn eentje iets opnemen en dat bestand doorsturen om het door een ander af te laten maken. Ik ben de muziek ingegaan om samen te spelen. We moeten met mensen spelen, we hebben optredens nodig. Zonder dat betekent muziek niets.”

Ook stelt hij dat het juist voor jonge muzikanten belangrijk is om live te spelen. „Toen we jong waren, hadden we allemaal van die kleine optredens in de hoop uiteindelijk in een grotere zaal te spelen. Het is zo’n belangrijk onderdeel. Voor mij is het altijd het belangrijkste geweest.