Sierd de Vos en Jeroen Grueter commentatoren in FIFA20

Het nieuwe verslaggeversduo is donderdag gepresenteerd door EA Sports, de maker van de game. Grueter zei dat het een droom is om commentator in een game te zijn, omdat hij van jongs af aan al gamet. Het inspreken van alle teksten duurde in totaal 94 dagen, zei ’El Sierd’. De eerste opname was in mei vorig jaar, de laatste sessie in mei van dit jaar. In totaal hebben ze een miljoen regels ingesproken, zestien miljoen woorden. Het moeilijkste woord om uit te spreken, was aluminium, aldus Grueter.

De zoon van De Vos is zelf een fanatiek FIFA-gamer, zei Sierd. „Ook als ik me aan het voorbereiden ben op een wedstrijd. Het zal wennen worden. Over een paar maanden moet ik tegen hem zeggen: zet papa even zachter!”

Amusement

De Vos en Grueter bieden meer entertainment dan Evert ten Napel, zei De Vos bij de presentatie. „Evert ten Napel is een journalist, hij is serieus. In het tijdperk na Evert is het voetbal meer amusement geworden. Ik denk dat het een revolutionair verschil wordt. Het spel is met zijn tijd meegegaan, je doet het voor je plezier. Dat wordt uitgestraald door deze commentatoren.” Zo spelen De Vos en Grueter af en toe in hun commentaren dat ze ruzie hebben. Ze benadrukken dat ze veel respect hebben voor Ten Napel, op de avond voor de presentatie zijn ze nog met hem uit eten geweest.

Grueter is voetbalcommentator van de NOS. Hij deed onder meer verslag van de EK-finale in 2012. De Vos levert commentaar bij voetbalwedstrijden op Ziggo Sport. Hij is bekend van zijn restauranttips tijdens wedstrijden en van uitspraken als ’koekoek’ en ’ratatatata’. Die zitten ook in de game. Ook Marco Borsato zit in de game, zei De Vos: bij een rode kaart roept ’El Sierd’ uit „vandaag is rood!”