Nikki Sixx’ overdosis decadentie met een happy end

Mötley Crüe-bassist Nikki Sixx. Ⓒ FOTO Owen Sweeney/Invision/AP

Dat de Amerikaanse heavy metalband Mötley Crüe er ongeëvenaard hard op los feestte in de jaren 80 werd recent nog eens opgerakeld in Netflix-film The dirt. De daarin getoonde decadentie verbleekt bij het snoeiharde relaas van bassist Nikki Sixx in zijn The heroin diaries, waar we tijdens het thuis blijven nog maar eens in duiken.