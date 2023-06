Erica en Martien Meiland krijgen eigen plant

De nieuwe tuinplant is aangeboden door een collectief van hortensiakwekers die fan zijn van de Meilandjes. „Tijdens één van de uitzendingen van het tv-programma Chateau Meiland hoorden we dat de familie liefhebber is van hortensia’s”, aldus een woordvoerder van Hydrangea World.

Naar verwachting zal de nieuwe hortensia vanaf voorjaar 2024 verkrijgbaar zijn via tuincentra.