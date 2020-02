Corey Feldman onthult namen vermeende misbruikers in docu

Feldman werd naar eigen zeggen in zijn tijd als kindster in de jaren tachtig slachtoffer van misbruik door een pedonetwerk in Hollywood. Datzelfde zou ook Corey Haim zijn overkomen. De twee jonge tieners stonden in de jaren tachtig bekend als The Corey’s. Haim raakte later verslaafd aan drugs en overleed in 2010.

Feldman probeert zijn documentaire over de zaak al een tijdje aan de man te brengen, maar volgens de New York Post zijn alle streamingplatforms afgehaakt omdat ze juridische problemen verwachten als ze de film vertonen. De Goonies-ster gaat de docu nu via zijn eigen website streamen. Hij is van plan de film op 9 maart online te zetten, de avond voor de tiende sterfdag van Haim.