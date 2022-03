Lil Kleine door het stof in video vanuit Thailand: 'Heb professionele hulp nodig'

Jorik vertelt in de video: „Ik zie in dat ik een veel te lange tijd op een ongezonde, verkeerde manier heb geleefd. Dat ik verkeerde dingen heb gedaan als persoon. Dat ik mezelf niet ben geweest. Dat ik verkeerd heb gehandeld. En dat ik veel mensen pijn heb gedaan en gekwetst en dat dat nooit had mogen gebeuren.”

Hij vervolgt: „Ik zie ook in dat wat er gebeurd is, fout is en dat daar hulp voor nodig is. Professionele hulp. Ik ben op dit moment in Thailand waar ik deze professionele hulp krijg. Ik weet dat dat een hele lange weg gaat worden, maar daar ga ik met volle moed tegenaan. Wat ik ook nog wil zeggen is, dat ik me heel goed realiseer dat ik niet het voorbeeld ben geweest dat ik wil zijn voor mijn kind als vader.” Daarnaast zegt Jorik zijn fans te missen, van ze te houden en dat hij hen snel hoopt te zien.

Om wat voor hulp het gaat, zegt Lil Kleine niet. Ook laat hij in het midden waar hij precies spijt van heeft en wie hij gekwetst heeft.

De rapper werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, Jamie Vaes. Hij is sinds 15 maart weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste twee weken geleden dat zijn voorarrest onder voorwaarden wordt geschorst en dat hij dus de zaak in vrijheid mag afwachten.

Hier de eerste reactie van Lil Kleine: