NPO Radio 4 krijgt nieuwe naam: NPO Klassiek

De ’nieuwe’ zender moet volgens de NPO het publieke platform voor klassieke muziek in de volle breedte worden. „We bouwen hard aan een platform waarmee we een rijk aanbod creëren voor iedereen die van klassieke muziek houdt of het wil leren kennen en waarmee we ook de culturele sector omarmen en alle aandacht geven die deze verdient”, aldus Meijer. Qua programmering verandert er overigens weinig volgens de zendermanager: „De vertrouwde programma’s blijven gewoon te horen op onze zender.”

De naamsverandering past, zo stelt directeur Jurre Bosman, bij de koers die NPO Audio inzet voor 2023. „Dat doen we met onze sterke live-radiozenders, waarmee we het leven van onze luisteraars elke dag willen verrijken en verdiepen. Ook zetten we vol in op nieuwe vormen van audiocontent; podcasts voorop. We focussen ons met de omroepen daarbij op de genres journalistiek en cultuur, in een brede waaier. Komend jaar bouwen we ons nieuwe audioplatform NPO Luister verder uit om luisteraars nog beter te bedienen met het brede aanbod van de publieke omroepen. We hebben tal van steengoede presentatoren, interviewers, dj’s en makers in huis en ook in 2023 kent onze programmering een mooie afwisseling tussen herkenbaarheid en vernieuwing. Daar ben ik buitengewoon trots op.”