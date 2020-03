Wendy van Dijk en Ronald Molendijk reageren op aanval VI-mannen

„Ik heb het niet gezien en ik was vandaag in de skihal en toen kwam er een lieve meneer naar me toe en die vroeg me ernaar: ’Dan zie ik je bij DWDD en daarna weer bij die heren, wat vind je daar nou van?’ Ik zei: ’Dat heb ik echt niet gezien.’ Hij zei: ’Dan moet je het vooral terugkijken.’ Ik zei: ’Nou, dat vooral niet’”, reageert Wendy luchtig aan de desk van Shownieuws.

De blondine vertelt dat ze ook geen behoefte voelt het fragment terug te kijken. „Het is oké, wat niet weet, wat niet deert”, gaat ze verder.

Ronald daarentegen kon een stuk minder goed tegen de kritiek. „Ik wil er wel iets over zeggen!”, begint hij geërgerd. „Het is gewoon niet mijn programma, klaar. Dat kan. Ik hoef niet overal naar te kijken. Maar wat ik heel bizar vind, daar worden dingen geroepen alsof het feiten zijn. Ik draai dertig jaar als dj en muziekproducer en dat wordt klein gemaakt als ’ik stop ergens een usb-stick in en de rest gaat automatisch’”, reageert hij gefrustreerd.

„Dat is toch hetzelfde als dat ik zou zeggen dat René van der Gijp geen recht van spreken heeft, want hij kan niet voetballen”, stelt hij. „Het is vreemd. Ik kijk er sowieso niet naar, maar het is vreemd dat dat soort waarheden zo worden neergegooid. Het is geen mening, het wordt neergezet alsof het de waarheid is en dat is apart.”

Wendy sluit het onderwerp uiteindelijk nonchalant af: „Ik laat mij echt niet door deze heren… nee, ben je gek!”