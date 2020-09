WIDM: Zijn er nu dan toch twéé Mollen?

Ⓒ AvroTros

Wat een verwarrende aflevering van Wie is de Mol? zaterdagavond. Horace Cohen trok expres veel rookgordijnen op, probeerde chaos te creëren, maar moest uiteindelijk in een bloedstollende en vervreemdende executie het veld ruimen. Niemand van de andere kandidaten kon afscheid van hem nemen. Zij waren al vertrokken. Veel kijkers in verbijstering achterlatend. Want dat er flink werd gemold werd deze aflevering was zo klaar als een klontje, maar door wie?