Frank Lammers in La Casa De Papel?

Netflix laat echter weten dat het slechts om een grapje gaat. In het promospotje krijgt Bouman net als de overige bendeleden een rode overall aan en een van de bekende Dalí-maskers uitgereikt. Al snel blijkt echter dat de drugsbaron liever teruggaat naar de camping, en laat hij bendeleden Denver en Helsinki in de steek. „Jongens, het is godverdomme toch geen carnaval”, zo steekt Ferry van wal. „Ik begrijp best dat jullie een Brabander nodig hebben, maar dit is echt helemaal niets voor mij.”

Bouman heeft nog wel wat anders te doen, zo hint hij naar zijn eigen serie waarin hij nogal in de problemen zit. „Ik heb mijn eigen rotzooi nog op te ruimen. Ik kijk het wel vanaf de bank mee met een cerveza. Bella houdoe en gracias!”