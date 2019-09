Marokko eert jubileum Mohammed VI met bankbiljet

Het nieuwe biljet, dat in een beperkte oplage is aangemaakt, toont aan één kant het portret van de in 1999 aangetreden vorst, en aan de andere kant zijn een aantal grote projecten verbeeld die tijdens zijn regering tot stand zijn gekomen. Daarbij de Mohammed VI-brug, de Mohammed VI-satelliet en de hogesnelheidslijn Al Boraq.

Daarmee moet ook de vooruitgang worden onderstreept die onder de regering van de koning door Marokko is bereikt. Het bankbiljet is gemaakt van een soort plastic (polymeer) en kent een waaier aan beveiligingskenmerken.