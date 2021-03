Bewijs: Prins Harry en Meghan zijn niet drie dagen voor grote huwelijksdag getrouwd

Het nieuws komt twee weken na het explosieve interview van Harry en Meghan met Oprah. Een woordvoerder van Harry en Meghan bevestigt nu ook aan The Sun dat de ceremonie die ze drie dagen ervoor hadden, geen huwelijk was.

Meghan had in het interview met Oprah nog gezegd: „Weet je, drie dagen voor onze bruiloft, zijn we getrouwd. Niemand weet dat.” Ze zouden daarbij de aartsbisschop gevraagd hebben hen privé te trouwen in Nottingham Cottage, hun huis bij Kensingon Palace.

Stephen Borton, die hun trouwcertificaat samenstelde, gokt erop dat ze misschien wat eigengeschreven geloften hebben uitgewisseld. „Dat is nu in de mode, en ze zeiden dat het bij de aartsbisschop was, terwijl het waarschijnlijk een eenvoudige repetitie was.

Hij liet overigens ook weten dat de normale vergoeding van 325 pond die koppels betalen voor een speciale trouwvergunning, voor het paar werd afgeschaft.

Al eerder twijfelden Britse media aan de lezing van Meghan dat zij al eerder getrouwd waren.