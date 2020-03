Tranen bij deelnemers Duitse Big Brother na update coronacrisis

De kandidaten werden door presentator Jochen Schropp en Big Brother-arts Andreas Kaniewski op de hoogte gebracht van de coronacrisis in Duitsland en de rest van Europa.

Ook kregen zij via videobeelden te zien hoe het coronavirus momenteel snel om zich heen grijpt en steeds meer slachtoffers maakt. Niet iedereen hield het daarbij droog.

Ⓒ SAT1

Toen de kandidaten zich begin februari vrijwillig lieten opsluiten, waren in Duitsland nog maar enkele besmettingen met het coronavirus bekend.

Aanvankelijk waren de makers van het programma niet van plan om de deelnemers in te lichten over de huidige situatie in Europa. Volgens de regels van Big Brother is het namelijk niet toegestaan dat kandidaten nieuws over de buitenwereld ontvangen. Het besluit van de makers leidde tot forse kritieken. Uiteindelijk zijn zij dus toch overstag gegaan.