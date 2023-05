Chantal Janzen heeft door concentratiebubbel soms weken geen seks

„Misschien is dat hetzelfde wat weleens over voetballers verteld wordt: geen seks voor een wedstrijd”, stelt ze. „Alleen duren die wedstrijden bij mij wat langer dan negentig minuten. En als dat werkproject nou een maand duurt? Dan duurt het een maand. Bijvoorbeeld in de weken dat ik me voorbereidde op het Eurovisie Songfestival, toen werd er thuis vrij weinig ge-ding-a-dong’d. Ik doe het pas als het voor ons goed voelt en dat werkt voor ons. Een keer per maand? Prima. Vier keer per week? Prima.”

Los van haar werk, noemt Janzen ook het krijgen van kinderen een bepalende factor voor de seksfrequentie. „Die jongens hebben het talent om op precies het verkeerde moment een nare droom te krijgen, of erger: slaapdronken de kamer binnen te wandelen op het moment suprême.”

Al heeft ze ook juist wel eens wat aan een van haar slecht slapende kinderen gehad op dat gebied, vertelt ze. „Dat we elkaar midden in de nacht aankeken en dachten: nou ja, als we dan tóch wakker zijn...”