Prequelserie van It-films in de maak

Welcome to Derry speelt zich af in dezelfde wereld als de It-films, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King. De films gaan over het fictieve stadje Derry waarin jonge kinderen verdwijnen. De dader blijkt een monster dat vaak verschijnt in de vorm van clown Pennywise. Over het verhaal van de serie zijn nog geen details bekendgemaakt. De makers van de It-films uit 2017 en 2019 zijn ook verantwoordelijk voor Welcome to Derry.

„Als tieners lazen we om de beurt hoofdstukken van Stephen Kings It, net zolang tot de paperbackuitgave uit elkaar viel”, zeggen makers broer en zus Andy Muschietti en Barbara Muschietti. „We kunnen niet wachten om de diepte uit Steves roman te delen, met zijn liefde, humor, menselijkheid en horror.”