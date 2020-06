André Hazes: ’Geen Zwarte Piet, dan maar lekkere wijven’

In een korte verklaring stelde Hazes toen dat hij niemand had willen kwetsen met de foto’s. Dit jaar zullen er echter geen Zwarte Pieten meer te vinden zijn in huize Hazes, vertelde de zanger vrijdag in de Barry Paf Show op 100% NL. „Kijk vorig jaar had ik een dingetje, ik was ergens op bezoek waar Zwarte Pieten waren en dat had ik gepost. Daarna had ik heel Nederland op mijn dak. Ik vind wel, we zijn hier niet meer de enige in deze samenleving, dus we moeten een beetje rekening gaan houden met elkaar.”

André zou het liefste zien dat alle Pieten blauw worden dit jaar. „Als iedereen zo valt over Zwarte Piet, tja, dan worden ze dit jaar toch gewoon blauw? Mij boeit het ook niet zoveel, ik wil gewoon een leuk feestje voor mijn kind en niet al dat gezeik erbij. Dit jaar geen Zwarte Pieten bij ons thuis, ik laat dit jaar maar gewoon een sinterklaas komen met een paar lekkere wijven.”

Hazes beklemtoonde ’ook wel klaar te zijn’ met racisme.