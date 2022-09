Politie staakt onderzoek naar bedreiging J.K. Rowling

De 75-jarige Rushdie werd in augustus tijdens een lezing in de staat New York neergestoken. Rowling twitterde daarop dat ze zich er „erg ziek” door voelde. In reactie op de tweet kreeg de schrijver een bedreiging waarvan ze een screenshot deelde. „Geen zorgen, jij bent de volgende”, luidde het bericht.

Een woordvoerder van de Schotse politie heeft laten weten dat er „geen verdere actie vanuit de politie” zal komen, omdat na onderzoek is vastgesteld dat de bedreiging van buiten het Verenigd Koninkrijk komt.

De schrijfster kreeg eind 2021 ook tal van doodsbedreigingen toen haar woonadres door activisten op sociale media was gedeeld. Ze had de woede op de hals gehaald doordat ze eind 2019 reageerde op een artikel waarin de omschrijving ’mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen dat Rowling kwalijk ’omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren’.