Robert Doornbos en Chantal Bles getrouwd

In Amsterdam heeft het koppel elkaar de eeuwige trouw beloofd. Binnenkort doen de twee het nog eens dunnetjes over in Italië. „Dag één is al heel goed verlopen”, vindt Robert.

Ook voor Chantal was de grote dag geslaagd. „Het is heel mooi dat je de liefde kunt bezegelen, de liefde kunt bekronen. Dat is een heel bijzonder moment”, vertelt ze aan RTL Boulevard. „Het was emotioneler dan ik had gedacht.”

De voormalige F1-coureur en de styliste zijn ruim twaalf jaar samen. Ze hebben twee kinderen, Jada en Josh. De bruiloft kon eerder niet doorgaan, omdat Jada kanker kreeg. Na haar behandeling ging Robert in 2021 opnieuw op één knie voor zijn vriendin. „We zijn superblij om haar zo te zien vandaag, ze heeft ook een prachtige jurk aan", aldus Robert over zijn dochter.