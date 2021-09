Harry Potter-acteur Tom Felton aan de beterende hand

„Dames en heren, jongens en meisjes. Ik wilde even iedereen bedanken voor de lieve berichten die ik recent heb gekregen na een eng moment”, zegt de acteur, die ook te zien is in de Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde, in een video op Instagram. „Ik ben aan de beterende hand, voor het geval jullie je zorgen maakten.”

Felton vertelt niet wat de oorzaak is dat hij eerder deze week in elkaar zakte, maar verzekert zijn volgers dat het goed met hem komt. „Ik ben aan het herstellen. Bedankt aan iedereen die me heeft geholpen.”