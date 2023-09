Barbara de Loor debuteert met schaatspas in Nederland in beweging

De Loor (49), die in 2005 wereldkampioen werd op de 1000 meter, maakte haar tv-debuut naast Duco Bauwens, die al sinds 2007 is betrokken bij Nederland in beweging. Lang stond hij overigens niet stil bij het debuut van zijn nieuwe co-host. „Het zal u niet ontgaan zijn vanaf vandaag is mijn medepresentator Barbara!”, riep hij, waarna hij begon aan de warming-up.

De Loor heeft vanaf deze week het stokje overgenomen van Olga Commandeur, die in mei na 23 jaar afscheid nam van het programma van Omroep MAX. „Het presenteren van Nederland in beweging sluit perfect aan op het werk dat ik doe sinds ik ben gestopt met schaatsen: het in beweging brengen van mensen, van jong tot oud”, zei De Loor in juni bij de bekendmaking van haar nieuwe rol als presentator.