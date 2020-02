Nieuwe reeks Ellie op patrouille trapt af met 763.000 kijkers

Eerder deze week was Amnesty International kritisch over de aftrap van het nieuwe seizoen. Ellie Lust liep in de uitzending mee met het politiekorps in de Filipijnse hoofdstad Manilla en volgens een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie zou de oud-politievrouw daarmee ’reclame maken’ voor de slechte daden van het land. „Ze wast die wandaden wit door met dit korps mee te lopen en geen enkele kritiek te uiten”, zei een woordvoerder in het AD.

Ellie liet aan Shownieuws weten dat ze zeker niet ’kritiekloos’ is. „Ik loop mee met allerlei korpsen over de hele wereld en laat zien wat de politie doet en waar ze mee te maken krijgen. En dat doe ik ook in Manilla zo en dat is zeker niet kritiekloos. Ik vind het jammer dat dit op voorhand wordt geroepen.”

De meeste kijkers, bijna 2 miljoen, stemden dinsdag af op het NOS Journaal van 20.00 uur. Het NOS Journaal van 18.00 uur werd met ruim 1,3 miljoen kijkers het op één na best bekeken. De wereld draait door staat met ruim 1,2 miljoen kijkers op de derde plek.