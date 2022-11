Woede om bruiloft Guus Meeuwis: ’Gevraagd om uitzondering’

In het Brabants Dagblad doet de Tilburgse Kim haar beklag dat Guus en Manon op deze bijzondere locatie hebben mogen trouwen. Vanwege een grote verbouwing aan het paleis is dat voor andere koppels namelijk niet mogelijk. „Waarom mag hij wel in het paleisje trouwen en tientallen andere bruidsparen met mij niet?”, vraagt ze zich boos af. Dat het huwelijk ook nog eens is voltrokken door de Tilburgse burgemeester Theo Weterings maakt het volgens de vrouw nóg erger. „Als rasechte Tilburger ben ik teleurgesteld als de burgervader meet met twee maten.”

Uitzondering

Guus Meeuwis is zich echter van geen kwaad bewust. Het stel verloofde zich in augustus 2019, maar moest de bruiloft meerdere keren uitstellen vanwege de coronacrisis. Deze zomer kon het dan wel eindelijk doorgaan. „We hebben in 2019 de burgemeester gevraagd om ons te trouwen voor de wet. We wisten dat hij dat niet vaak meer doet en hebben hem verzocht een uitzondering te maken”, verklaart Guus tegenover Shownieuws.

„Na een leuk voorgesprek wees de burgemeester ons op de mooie, intieme trouwzaal in het Paleis Raadhuis. Hij vertelde ook over de huidige verbouwing en de bijkomende geluidsoverlast. Dat was voor ons geen bezwaar omdat we het graag short and sweet wilden houden met enkel twee getuigen. We hebben nooit vernomen dat andere stellen er dit jaar niet mochten trouwen. Of dat het afgeraden werd vanuit de gemeente. We snappen de teleurstelling dat ’Kim’ en andere bruidsparen deze kans niet hebben gekregen”, aldus Guus.

Een woordvoerder van de burgemeester erkent dat er veel behoefte is om op die plek te trouwen en legt uit voor één keer uitzondering te hebben gemaakt vanwege ’de bijzondere verdienste van de zanger voor de stad’.