’K3 gegroeid in onze acteerprestaties’

„Ik merk dat we, ook dankzij onze televisieseries, een stuk zijn gegroeid in onze acteerprestaties. We zijn wel echt rustiger geworden en vinden het minder spannend dan de eerste keer”, vertelt Marthe aan het ANP.

De opnames van K3 - Dans van de Farao verlopen geheel ’coronaproof’ en dat was wel even wennen voor de dames. „We zouden eigenlijk al in mei beginnen, maar dat kon toen niet vanwege het coronavirus. Het hele scenario is daarna daarop aangepast, dus het is nu wel anders op de set. Tussen alle scènes door moeten we mondmaskers dragen en dat is heel warm. Die mogen pas af tijdens het draaien”, schetst Klaasje.

Trucjes

Hoewel het scenario is aangepast, zullen de kijkers niet doorhebben dat de film in coronatijd is opgenomen. „Er worden trucjes toegepast en optische illusies zodat het voor de kijker niet anders is dan normaal. Ik denk niet dat ze iets zullen missen”, denkt Hanne.

Ook de komende weken zijn de zangeressen nog op de set te vinden. „We begonnen eind mei met het doornemen van het scenario en de repetities. Dus we zijn wel de hele zomer bezet”, zegt Klaasje lachend.

In K3 - Dans van de Farao presenteren de dames hun nieuwe album in een Egyptisch museum. Ze mogen alle drie een wens doen bij een wenskat, die tot hun grote verbazing uitkomt. De wensen zijn echter vervloekt en zorgen voor ruzie binnen de groep. De film verschijnt eind dit jaar.